در مراسمی طرح بهسازی و آسفالت هفت روستای شهرستان بهبهان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان در این مراسم گفت: در سه سال اخیر ۱۰ میلیون متر مربع آسفالت در روستا‌های استان توسط این بنیاد و با مشارکت شرکت ملی نفت انجام شده است.

محمود اکبری فضلی با اشاره به اینکه در شهرستان بهبهان از سال ۱۳۹۶ تاکنون با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان عملیات زیرسازی و آسفالت مناطق روستایی انجام شده است، ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ این طرح‌ها در هفت روستای این شهرستان با اعتباری بالغ بر ۲۲ میلیارد تومان که با مشارکت شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری اجرا شده است.

نماینده مردم بهبهان و آغاجاری در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم گفت: بهره برداری از بهسازی و آسفالت هفت روستای شهرستان بهبهان نمونه بارزی از مشارکت و همکاری خوب مجموعه نفت و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در امر خدمت رسانی و محرومیت زدایی است.

محمد طلا مظلومی افزود: مجموعه وزارت نفت درموضوع مسئولیت‌های اجتماعی طرح‌های خوبی در بخش‌های توسعه و عمران روستایی، بهداشتی و درمانی و راه‌ها اجرا کرده است.

همچنین مدیر عامل شرکت بهره برداری از نفت و گاز آغاجاری در این مراسم خاطر نشان کرد: رویکرد وزارت نفت علاوه بر تولید توجه به مسئولیت‌های اجتماعی و اجرای طرح‌های مختلف در مناطق پیرامونی شرکت‌های نفتی می‌باشد.

سید محسن دهبان پور گفت: در سال آینده اقدامات مختلفی در امر مسئولیت‌های اجتماعی برنامه ریزی صورت گرفته است و طرح‌های گوناگونی در این زمینه انجام خواهد شد.