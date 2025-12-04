نخستین محصول گردو از بزرگترین باغ یکپارچه پسته و گردوی غرب آسیا در دشت زیدون و دشت یار آغلی منطقه آزاد ماکو آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ برداشت محصول گردو از باغات ۲۳۵۰ هکتاری در دشت زیدون و دشت یار آغلی و بزرگترین باغ یکپارچه پسته و گردوی غرب آسیا با مساحت ۲۰۹۰ هکتار در منطقه آزاد ماکو آغاز شد.

با نخستین برداشت محصول از باغات این شرکت، فصل تازه‌ای از تولید و رونق کشاورزی در منطقه آزاد ماکو آغاز شد.

این مجموعه‌های عظیم باغی که طی سال‌های اخیر با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در وسعتی بالغ بر ۳۵۰ و ۲۰۰۰ هکتار مجموعا ۲۳۵۰ هکتار در دشت یار آغلی و زیدون احداث شده، امروز به مرحله برداشت اولین محصول «گردوی پکان» رسیده است.

مدیر شرکت بهره‌بردار این پروژه گفت: برداشت امروز حاصل چندین سال کار مداوم، احیای اراضی بلااستفاده و اجرای یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های باغی کشور است.

تاکنون بیش از ۴۸۰هزار اصله درخت گردو و پسته در این دومجموعه کاشته شده و با تکمیل فاز‌های بعدی، تعداد درختان به بیش از ششصد هزار اصله خواهد رسید.

وی افزود: این مجموعه باغ‌ها نه‌تنها ظرفیت تولید سالانه هزاران تن محصول باکیفیت را دارد، بلکه زمینه اشتغال مستقیم برای بیش از ۱۵۰۰ نفر را فراهم می‌کند و در آینده نزدیک به یکی از قطب‌های صادرات محصولات باغی ایران تبدیل خواهد شد.

مدیر شرکت همچنین با اشاره به ثبت برند «گردوی پکان» گفت: هدف ما تنها تولید محصول نیست؛ ما قصد داریم زنجیره کامل از تولید تا فرآوری و بسته‌بندی و صادرات را در منطقه ایجاد کنیم.

امروز آغاز برداشت، یک اتفاق نمادین و امیدبخش برای اقتصاد کشاورزی منطقه آزاد ماکو است.