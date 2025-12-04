به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،اولین پنجره از مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۷ بسکتبال در منطقه آسیا، تیم ملی ایران در هر دو دیدار خود مقابل عراق به پیروزی رسید و شروع قدرتمندانه‌ای داشت.

فدراسیون جهانی بسکتبال (فیبا) پس از پایان این پنجره، عملکرد تیم‌های آسیایی را بررسی کرد و ایران را در رتبه پنجم قاره قرار داد؛ رتبه‌ای که نشان‌دهنده تداوم پیشرفت این تیم است.یکی از نکات برجسته این دو بازی، بازگشت موفق بهنام یخچالی به ترکیب اصلی بود.

تیمی که ارسلان کاظمی و سینا واحدی نقش‌های کلیدی در آن ایفا می‌کنند. ایران اکنون همراه با اردن در صدر گروه C ایستاده است.جالب‌تر اینکه ملی‌پوشان ایران این نتایج را بدون حضور محمد امینی به‌دست آوردند؛ بازیکنی که به دلیل مصدومیت پیش از شروع بازی‌ها از فهرست خط خورد. با بازگشت احتمالی امینی در پنجره‌های بعدی، قدرت تهاجمی و دفاعی ایران بیش از پیش افزایش خواهد یافت و حریفان باید حساب ویژه‌ای روی این تیم باز کنند.