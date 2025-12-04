به گزارش خبرگزاری صداوسیما بررسی وضعیت کیفیت هوا تا ساعت ۱۳ امروز نشان می‌دهد که اصفهان با شاخص ۱۴۴ آلوده‌ترین شهر کشور بوده و در شرایط «ناسالم برای گروه‌های حساس» قرار دارد. پس از آن، قزوین با ۱۲۴، کرج با ۱۱۹، تهران با ۱۰۶ و ارومیه با ۱۰۱ همگی در وضعیت نارنجی ثبت شده‌اند.

در مقابل، چند شهر صنعتی شرایط قابل قبول‌تری را تجربه کرده‌اند؛ اراک با شاخص ۹۸، تبریز ۹۰، اهواز ۸۴، قم ۷۳ و مشهد با ۶۲ در وضعیت «زرد» و قابل قبول گزارش شده‌اند.

این شرایط در حالی ادامه دارد که کارشناسان نسبت به تداوم آلودگی در روز‌های پیش‌رو هشدار می‌دهند و توصیه می‌کنند گروه‌های حساس از قرارگیری طولانی در فضای باز خودداری کنند.