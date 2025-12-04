پخش زنده
شاخص کیفیت هوا در بسیاری از شهرهای صنعتی کشور تا ساعت ۱۳ امروز پنج شنبه ۱۳ آذر در شرایط ناسالم قرار گرفت و اصفهان با بیشترین آلودگی در صدر قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما بررسی وضعیت کیفیت هوا تا ساعت ۱۳ امروز نشان میدهد که اصفهان با شاخص ۱۴۴ آلودهترین شهر کشور بوده و در شرایط «ناسالم برای گروههای حساس» قرار دارد. پس از آن، قزوین با ۱۲۴، کرج با ۱۱۹، تهران با ۱۰۶ و ارومیه با ۱۰۱ همگی در وضعیت نارنجی ثبت شدهاند.
در مقابل، چند شهر صنعتی شرایط قابل قبولتری را تجربه کردهاند؛ اراک با شاخص ۹۸، تبریز ۹۰، اهواز ۸۴، قم ۷۳ و مشهد با ۶۲ در وضعیت «زرد» و قابل قبول گزارش شدهاند.
این شرایط در حالی ادامه دارد که کارشناسان نسبت به تداوم آلودگی در روزهای پیشرو هشدار میدهند و توصیه میکنند گروههای حساس از قرارگیری طولانی در فضای باز خودداری کنند.