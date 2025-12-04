معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان‌جنوبی از زیرپوشش قرار گرفتن ۲ هزار و ۷۹ مددجو در قالب بیمه‌های اجتماعی و روستایی و عشایری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، خزاعی عرب با گرامی‌داشت ۱۳ آذر روز بیمه، این اقدام را گامی مهم در مسیر توانمندسازی اقتصادی و ایجاد آینده‌ای مطمئن برای خانوار‌های کم‌برخوردار استان دانست.

وی افزود: در راستای گسترش چتر حمایتی بیمه‌های اجتماعی، هزار و ۹۹ مددجوی روستایی و عشایری زیرپوشش قرار گرفته‌اند.

به گفته خزاعی عرب این طرح در چارچوب سیاست‌های عدالت‌محور کمیته امداد اجرا شده و هدف آن ایجاد پشتوانه‌ای پایدار و افزایش امنیت اقتصادی و اجتماعی برای خانوار‌های فاقد درآمد ثابت و فاقد بیمه است.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) استان افزود: همچنین ۹۸۰ مددجو نیز زیرپوشش بیمه اجتماعی قرار گرفته‌اند که از این تعداد، ۸۴۷ نفر زنان سرپرست خانوار و ۱۳۳ نفر مجریان طرح‌های اشتغال و خودکفایی هستند.

به گفته خزاعی عرب، این حمایت‌ها نقش مهمی در تقویت پایداری اقتصادی خانواده‌ها داشته و شرایط بهره‌مندی از مزایایی همچون بازنشستگی، مستمری فوت و ازکارافتادگی را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به اهمیت بیمه اجتماعی برای مددجویان گفت: مددجویانی که از طریق کمیته امداد امام خمینی (ره) به شعب سازمان تأمین اجتماعی معرفی می‌شوند، در صورت پرداخت حق بیمه طی ۱۰ سال و رعایت شرایط سنی، امکان دریافت مستمری بازنشستگی را خواهند داشت.