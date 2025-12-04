معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی از تغییر آیین نامه تاسیس، نظارت و نحوه فعالیت شرکت‌های هواپیمایی خبر داد.

حمید رضا صانعی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صداو سیما گفت: شیوه نامه‌های نظارت بر ایجاد شرکت‌های هواپیمایی چند بار دستخوش تغییر شد در ماده ۵۷ قانون برنامه هفتم پبشرفت، قانون گذار مطالبه کرد که شیوه نامه‌ها به صورت آیین نامه نوشته شود به همین دلیل آیین نامه تاسیس، نظارت و نحوه فعالیت شرکت‌های هواپیمایی تدوین شد.

وی بابیان اینکه در آخرین نسخه پیشنهادی به نوع فعالیت شرکت‌های هواپیمایی اشاره شده است، افزود: ۴ هواپیما برای شرکت هواپیمایی که می‌خواهد هم در داخل و خارج از کشور فعالیت کند الزام آور است و ۲ فروند هواپیما برای شرکت‌های هواپیمایی که در داخل کشور فعالیت می‌کنند تعیین شده است.

وی در پاسخ به این سوال که تاسیس شرکت هواپیمایی چه سود آوری دارد که یک مالک مجوز فعالیت دو شرکت هواپیمایی می گیرد وقتی می‌تواند با الحاق هواپیمای بیشتر به یک شرکت خدمات بهتری به مسافران هوایی دهد بیان کرد: به نوعی بزرگ مالکی خیلی مطلوب نیست سوالی که برای همگان پیش می‌آید این است که چرا یک شرکت هواپیمایی با ۱۰۰ فروند هواپیما نداریم این مقوله شاید برای بخش دولتی مطلوب باشد، اما بخش خصوصی گویا در تمام حوزه‌ها اقتصادی کشور با موانع و مشکلاتی متعددی مواجه می‌شود.

برهمین اساس سبد سرمایه گذاری خود را تقسیم میکنداز طرفی آیین نامه‌ها منعی برای اینکه یک مالک نمی‌تواند دوجا سرمایه گذاری کندایجاد نکرده و دستگاه‌های نظارتی مسایل مالی را بررسی می‌کنند اگر مفسده‌ای باشد برخورد می‌کنند.

صانعی تاکید کرد: برای سازمان هواپیمایی مطلوب‌تر است که با چند شرکت هواپیمایی بزرگ مواجه باشد و نظارت بر ساختار سازمانی و عملیات پروازی نیز راحت‌تر خواهد بود، اما مشکلات متعدد شرکت‌های هواپیمایی بزرگ باعث ورود بازیگران جدید شد، چنانچه ممانعت می‌کردیم دچار مشکلات جدی تری می‌شدیم.