پخش زنده
امروز: -
امسال شرکتهای دارویی ایرانی حضور گستردهای در نمایشگاه صحت افغان در کابل داشتند تا سهم خود را از بازار دارویی افغانستان افزایش دهند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ امسال شرکتهای دارویی ایرانی حضور گستردهای در نمایشگاه صحت افغان در کابل داشتند تا سهم خود را از بازار دارویی افغانستان افزایش دهند. برخی از شرکتها به دنبال معرفی محصولات خود و برخی دیگر نیز در پی تولید مشترک دارو و یا ثبت داروهای خود در بازار افغانستان بودند.
افغانستان حدود هشتاد و پنج درصد داروی خود را از خارج از کشور وارد میکند که سهم ایران در این بازار بسیار ناچیز است. اما از بازار واردات دارو به افغانستان حدود شصت درصد سهم پاکستان بود حدود یک ماهی است که افغانستان واردات هر گونه دارو را از پاکستان ممنوع کرده است.