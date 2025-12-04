به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست خوی گفت: همایش روز جهانی خاک با هدف افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت خاک و ضرورت حفاظت از این منبع حیاتی در فرمانداری خوی برگزار شد.

میثم رحمتی افزود: در این همایش ابعاد مختلف اهمیت خاک، تهدید‌های پیش‌روی آن و ضرورت مدیریت پایدار برای حفظ این سرمایه بین‌نسلی مورد بررسی قرار گرفت.

رحمتی با تأکید بر نقش کلیدی خاک در تأمین امنیت غذایی و سلامت محیط‌زیست گفت: فرسایش خاک، آلودگی‌های زیست‌محیطی و بهره‌برداری نادرست از جمله چالش‌های جدی است که نیازمند توجه مستمر دستگاه‌ها و مشارکت مردمی است.

وی همچنین به برنامه‌های اداره حفاظت محیط‌زیست در حوزه صیانت از خاک و اقدامات آینده‌نگرانه برای ارتقای آگاهی عمومی اشاره کرد.