پخش زنده
امروز: -
همایش روز جهانی خاک با هدف افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت خاک و ضرورت حفاظت از این منبع حیاتی در خوی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره حفاظت محیطزیست خوی گفت: همایش روز جهانی خاک با هدف افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت خاک و ضرورت حفاظت از این منبع حیاتی در فرمانداری خوی برگزار شد.
میثم رحمتی افزود: در این همایش ابعاد مختلف اهمیت خاک، تهدیدهای پیشروی آن و ضرورت مدیریت پایدار برای حفظ این سرمایه بیننسلی مورد بررسی قرار گرفت.
رحمتی با تأکید بر نقش کلیدی خاک در تأمین امنیت غذایی و سلامت محیطزیست گفت: فرسایش خاک، آلودگیهای زیستمحیطی و بهرهبرداری نادرست از جمله چالشهای جدی است که نیازمند توجه مستمر دستگاهها و مشارکت مردمی است.
وی همچنین به برنامههای اداره حفاظت محیطزیست در حوزه صیانت از خاک و اقدامات آیندهنگرانه برای ارتقای آگاهی عمومی اشاره کرد.