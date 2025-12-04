پخش زنده
رئیس هیئت پارلمانی روسیه در نشست کمیته امور سیاسی مجمع مجالس آسیایی، گفت: آینده آسیا به حمایت از چندجانبه گرایی بستگی دارد لذا از چندجانبه گرایی حمایت میکنیم تا شاهد جهانی با تنوع فرهنگی باشیم و بدون شک APA میتواند در این زمینه کمک کند و شاهد افزایش همکاریها باشیم.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، گنادی اوردنوف صبح امروز (پنجشنبه ۱۳ آذرماه) در نشست کمیته دائمی امور سیاسی مجمع مجالس آسیایی (APA)، گفت: دنیا شاهد تغییرات و تحولات است و بر این اساس ما شاهد نبردهای مسلحانه بی سابقه هستیم که به بحرانهای بشردوستانه منجر شده است.
رئیس هیئت پارلمانی روسیه پارلمانی روسیه اظهار کرد: این درحالیست که اتتقال قدرت به سمت مردم است تا بتوانیم به سمت جهانی چند قطبی حرکت کنیم؛ در این میان باید به نقش مهم مجامع منطقهای مانند بریکس، اکو، آ. سه. آن و شانگهای اشاره کنم که میتوانند به برقراری تعامل و عدالت کمک کنند و جنبههای اقتصادی و اجتماعی دارد.
اوردنوف ادامه داد: این سازمانها مشمول کشورهای متعددی میشوند؛ امسال هشتادمین سال تشکیل سازمان ملل بود لذا هرگز فراموش نمیکنیم میلیونها نفر در جنگ جهانی جان خودشان را از دست دادند.
وی بیان کرد: باید این حقیقت را یادآور شد که برای جلوگیری از تکرار هر مسئلهای، کشورها وظایف مشترک دارند. متاسفانه در جوامع به اصلاح دموکراسی، شاهد ترویج نئو نازی هستیم تا به اهداف خودشان برسند.
رئیس هیئت پارلمانی روسیه روسیه اظهار کرد: مکانیزم ایجاد بحران مانند تامین سلاح، کودتا، اقدامات نظامی و ... از جمله موارد فوق بوده که پیچیده است. در این میان کشورهای غربی در این زمینه سرپوش میگذارند و برای تعیین سرنوشت مردم فلسطین بی توجهی میکنند لذا شاهد بحران منطقهای هستم و اساس بینالملل زیرسوال رفته است.
اوردنوف تصریح کرد: امیدواریم همه اعضا به توافق برسند و حق تعیین سرنوشت برای مردم فلسطین مشخص شود. بر این اساس باید قطعنامه شورای امنیت اجرایی و کشور عربی فلطسین ایجاد شود.
وی تاکید کرد: روسیه تجاوز به ایران و قطر را که نقض آشکار حقوق بین الملل میداند و آنها را محکوم میکند. همکاریهای پارلمانی از بروز تنشها و مسائل نظامی جلوگیری میکنند و موجب تقویت همکاریهای بین المللی، اقتصادی و سیاسی میشود.
رئیس هیئت پارلمانی روسیه گفت: باید بدانیم آینده آسیا به این موضوعات بستگی دارد لذا از چندجانبه گرایی حمایت میکنیم تا شاهد جهانی با تنوع فرهنگی باشیم. بدون شک APA میتواند در این زمینه کمک کند و شاهد افزایش همکاریها باشیم.