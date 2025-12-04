به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،یازدهمین دوره مسابقات هندبال پیشکسوتان کشور، یادواره مرحوم استاد مراد کرمی، امروز(پنجشنبه) با برگزاری دیدارهای رده‌بندی و فینال در مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) کرمانشاه به پایان رسید.

در دیدار فینال، تیم پیشکسوتان کرمانشاه با نام «یاران آقامراد» موفق شد تیم اصفهان را شکست دهد و عنوان قهرمانی این دوره از رقابت‌ها را از آن خود کند. همچنین در مسابقه رده‌بندی، تیم بوشهر با غلبه بر آذربایجان شرقی به مقام سوم دست یافت.

علیرضا پاکدل، رییس فدراسیون هندبال و حمیدرضا عزتی، مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه با حضور در سالن مسابقات، دیدار فینال را از نزدیک تماشا کردند و در مراسم اختتامیه و اهدای مدال نیز حضور داشتند.

نتایج مسابقات روز پایانی:

رده‌بندی: بوشهر ۱۶-۱۵ آذربایجان شرقی

فینال: یاران آقامراد ۱۹-۱۶ اصفهان

گفتنی است؛ این رقابت‌ها با حضور تیم‌هایی از سراسر کشور از ۸ تا ۱۳ آذرماه در کرمانشاه برگزار شد.