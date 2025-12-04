پخش زنده
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در همایش نهجالبلاغه مازندران: سبک زندگی مصرفگرای امروز ریشه در نفوذ فرهنگی غرب دارد و راه نجات، انس با نهجالبلاغه و بازگشت به تفکر علوی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، همایش تخصصی نهجالبلاغه استان مازندران با حضور حجتالاسلام شیرازی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا، جمعی از فرماندهان ارشد انتظامی، علمای استان، مسئولان و خانوادههای معظم شهدا برگزار شد.
حجتالاسلام شیرازی با درود به شهدای استان و شهدای انتظامی کشور، از حضور خانوادههای شهدا به عنوان زینت بخش این نشست قدردانی و از برگزارکنندگان همایش تقدیر کرد.
وی نهجالبلاغه را کتابی جامع برای هدایت جامعه بشری معرفی کرد و گفت: این کتاب گرانسنگ شامل ۲۴۱ خطبه، ۷۹ نامه و ۴۵۰ حکمت است و تفسیر قرآن و راهنمای عمل در حوزههای سیاست، اقتصاد، عرفان و کلام به شمار میآید.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با انتقاد از مهجور ماندن نهجالبلاغه در جامعه تأکید کرد: مطالعه و آموزش این کتاب باید در خانوادهها، مدارس، دانشگاهها و ادارات گسترش یابد.
حجتالاسلام شیرازی در ادامه به تحلیل چالشهای فرهنگی پرداخت و گفت: نامگذاری سبک زندگی مصرفگرا و تجملمحور امروز ما ریشه در فرهنگ غرب دارد و راه نجات، بازگشت به فکر علی بن ابیطالب (ع) و انس با نهجالبلاغه است.
وی در ادامه بر لزوم ترویج فرهنگ شهید و شهادت در جامعه تأکید کرد و شهدا را چراغ راه زندگی خواند که باید مسیر را برای مردم روشن کنند.
آیتالله لائینی: نهجالبلاغه بهترین کتاب زندگی است
سردار مفخمی فرمانده انتظامی مازندران نیز در این همایش ضمن گرامیداشت یاد و خاطره ۶۴۳ شهید انتظامی استان و ۱۰ شهید جنگ ۱۲ روزه و گرامیداشت مادران شهدا گفت: پلیس امروز مقتدرانه از دستورات امام علی (ع) در نهج البلاغه پیروی می کند و در راستای اهداف نظام جمهوری اسلامی آن را در جامعه پیاده خواهد کرد.