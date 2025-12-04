رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در همایش نهج‌البلاغه مازندران: سبک زندگی مصرف‌گرای امروز ریشه در نفوذ فرهنگی غرب دارد و راه نجات، انس با نهج‌البلاغه و بازگشت به تفکر علوی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، همایش تخصصی نهج‌البلاغه استان مازندران با حضور حجت‌الاسلام شیرازی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا، جمعی از فرماندهان ارشد انتظامی، علمای استان، مسئولان و خانواده‌های معظم شهدا برگزار شد.

حجت‌الاسلام شیرازی با درود به شهدای استان و شهدای انتظامی کشور، از حضور خانواده‌های شهدا به عنوان زینت بخش این نشست قدردانی و از برگزارکنندگان همایش تقدیر کرد.

وی نهج‌البلاغه را کتابی جامع برای هدایت جامعه بشری معرفی کرد و گفت: این کتاب گرانسنگ شامل ۲۴۱ خطبه، ۷۹ نامه و ۴۵۰ حکمت است و تفسیر قرآن و راهنمای عمل در حوزه‌های سیاست، اقتصاد، عرفان و کلام به شمار می‌آید.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با انتقاد از مهجور ماندن نهج‌البلاغه در جامعه تأکید کرد: مطالعه و آموزش این کتاب باید در خانواده‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات گسترش یابد.

حجت‌الاسلام شیرازی در ادامه به تحلیل چالش‌های فرهنگی پرداخت و گفت: نام‌گذاری سبک زندگی مصرف‌گرا و تجمل‌محور امروز ما ریشه در فرهنگ غرب دارد و راه نجات، بازگشت به فکر علی بن ابی‌طالب (ع) و انس با نهج‌البلاغه است.

وی در ادامه بر لزوم ترویج فرهنگ شهید و شهادت در جامعه تأکید کرد و شهدا را چراغ راه زندگی خواند که باید مسیر را برای مردم روشن کنند.

آیت‌الله لائینی: نهج‌البلاغه بهترین کتاب زندگی است

آیت‌الله محمدباقر محمدی‌لائینی نماینده ولی‌فقیه در استان مازندران در همایش تخصصی نهج‌البلاغه، این کتاب را پس از قرآن، بهترین کتاب زندگی خواند و بر ضرورت وحدت تفکر اسلامی با محوریت آن تأکید کرد.

وی در ابتدای سخنان خود با گرامیداشت یاد حضرت ام‌البنین(سلام‌الله‌علیها)، ایشان را «ام‌الشهدا و ام‌الوفا» لقب داد و گفت: ایشان به ما نشان دادند که نگاه به فرزند، فراتر از نسب‌گرایی است. از این رو امام حسین(ع) فرمودند همه شهیدان، فرزندان ام‌البنین هستند.

آیت‌الله لائینی در بخش اصلی سخنانش به جایگاه رفیع نهج‌البلاغه پرداخت و با نقل قول از حضرت امام خمینی(ره) اظهار داشت: به تعبیر امام راحل، نهج‌البلاغه پس از قرآن، بزرگ‌ترین و بهترین کتابی است که زندگی مادی و معنوی انسان در همه ابعاد را در بر می‌گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با بیان اینکه «نهج‌البلاغه مایه افتخار ماست»، از حضار خواست با توجه به اهمیت آن، بیشتر به این کتاب بپردازند. وی سپس به یک نیاز مهم اشاره کرد و گفت: ما جامعه شیعی شاید در توجه به این کتاب کمی دیر عمل کردیم. امروز نیاز به وحدت تفکر اسلامی داریم.

آیت‌الله لائینی پرداختن به نهج‌البلاغه را یک وظیفه عبادی خواند و به سخنی از حضرت علی(ع) در حکمت ۷۹۸ استناد کرد: حضرت می‌فرمایند برای عبادت صحیح، باید نفس را رام و تسلیم اوامر الهی کنید که کاری پرزحمت است. وی این فراز را نشان‌دهنده عمق تربیتی و عبادی نهج‌البلاغه برشمرد.



سردار مفخمی فرمانده انتظامی مازندران نیز در این همایش ضمن گرامیداشت یاد و خاطره ۶۴۳ شهید انتظامی استان و ۱۰ شهید جنگ ۱۲ روزه و گرامیداشت مادران شهدا گفت: پلیس امروز مقتدرانه از دستورات امام علی (ع) در نهج البلاغه پیروی می کند و در راستای اهداف نظام جمهوری اسلامی آن را در جامعه پیاده خواهد کرد.