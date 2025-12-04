پخش زنده
جمعی از علمای اهل سنت کردستان در بیانیهای ضمن محکومیت اقدام سخیف و غیرمنطقی دولت استرالیا اعلام کردند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شجره طیبه و عزت امت اسلامی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در بخشی از این بیانیه آمده است:
سپاه پاسداران، برخاسته از متن قرآن و مکتب عاشورا است؛ و سالهاست که در خط مقدم دفاع از ارزشهای الهی، تمامیت ارضی، و امنیت امت اسلامی ایستاده است.
دولتهایی که با وارونه نمایی از کودکشهایی که دستشان به خون مردم بی گناه غزه آلوده است حمایت میکنند ودر برابر سیاستهای ضد بشری و اسلامی مستکبران سکوت میکنند جای تاسف دارد.
در ادامه آمده ما جمعی از علمای اهل سنت استان کردستان، با قلبی مملو از ایمان و غیرت اسلامی، اقدام نابخردانه دولت استرالیا در تروریستی خواندن سپاه را به شدت محکوم میکنیم.
ما ماموستایان کردستان اعلام میکنیم: سپاه در قلب ملت است و تا آخرین نفس ازاین شجره طیبه مقاومت، دفاع خواهیم کرد و هر تهدید و برچسب باطل را، چون غباری از چهره حقیقت خواهیم زدود.