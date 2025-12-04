به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ کارگاه تفاهم‌نامه مشترک با سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) با محوریت تقویت اقدامات احیای دریاچه ارومیه از طریق استفاده مؤثر از آب در بخش کشاورزی، صبح امروز با حضور رضا رحمانی دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه و فرخ طایر او نماینده فائو در ایران برگزار شد.

این کارگاه یک‌روزه که با هدف هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی، ارائه برنامه‌های عملیاتی مشترک و بررسی نقش مدیریت بهینه منابع آب در روند احیای دریاچه ارومیه برگزار شد، به همت کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه و با میزبانی استانداری آذربایجان‌غربی شکل گرفت.

در این رویداد ضمن تشریح آخرین وضعیت دریاچه ارومیه و اقدامات انجام‌شده، بر لزوم ارتقای بهره‌وری آب در بخش کشاورزی، توسعه همکاری‌های بین‌المللی و اجرای پروژه‌های مشترک میان دولت ایران و سازمان فائو تأکید شد.

همچنین نمایندگان حاضر درباره روش‌های نوین کاهش مصرف آب، تقویت مشارکت کشاورزان و راهکار‌های افزایش تاب‌آوری اکوسیستم دریاچه ارومیه به تبادل نظر پرداختند.