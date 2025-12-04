فرمانده انتظامی استان البرز در اجلاسیه ۳۰۵ شهید انتظامی البرز، گفت: شهدای انتظامی در خط مقدم دفاع از حریم و امنیت مردم هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، سردار حمید هداوند در اجلاسیه ۳۰۵ شهید فرماندهی انتظامی استان که در ذیل کنگره ۵۵۰۰ شهید استان البرز برگزار می‌ شود بیان داشت: نامگذاری این روز به نام تکریم از مادران و همسران شهدا فرصتی را ایجاد کرده تا از این عزیزان که با پیروی از آن بانوی بزرگوار شکیبایی و استقامت را به بهترین شکل ممکن جاودانه کردند، قدردانی شود.

سردار هداوند اضافه کرد: هر کدام از مسئولان فراجا سفیر یک شهید هستند که بنده نیز توفیق دارم سفیر شهید "نادر بکان" باشم که انشالله خداوند توفیق دهد تا شرمنده این عزیزان در دیار باقی نباشیم.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: در انتظامی استان البرز ۳۰۰ مرحله دیدار با خانواده شهدا توسط مسئولان و مدیران انتظامی شکل بگیرد و در این دیدار‌ها توانستیم برای ۱۷ خانواده شهید منزل مسکونی خریداری کنیم.

فرمانده انتظامی استان البرز با بیان اینکه خانواده شهدا سرمایه‌های گرانقدر ملت هستند، گفت: جامعه قدردان و مدیون صبر و استقامت این عزیزان در تحمل سختی‌ها است.

ارشدترین مقام انتظامی استان البرز ادامه داد: شهدای انتظامی در خط مقدم دفاع از حریم و امنیت کشور قرار دارند که برای تضمین آرامش مردم بدون هیچ چشم داشتی جان خودشان را فدا کرده و این فداکاری از باب وظیفه نبوده بلکه از روی ایمان آنها در خدمتگزاری به نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده است.

سردار هداوند با بیان اینکه خداوند سایه خانواده شهدا را بر سر ملت مستدام دارد، خاطرنشان ساخت: امروز تنها با حفظ یاد شهدا در دل‌ها و تداوم راه آنها در عمل امنیت مطلوب کشور میسر شده است.