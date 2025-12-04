به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، این گردهمایی سالانه و با هدف قدردانی از سال‌ها تلاش نویسندگان در انتشار بیش از ۳ هزار عنوان کتاب و همچنین طرح دیدگاه‌های نویسندگان، شاعران و دیگر فعالان عرصه ادبیات کودک و نوجوان برگزار می‌شود.

محمدرضا کریمی‌صارمی، معاون تولید کانون پرورش فکری با اشاره به دستاورد‌های کانون در سال گذشته گفت: بیش از ۳۵۰ کتاب جدید و بازنشری، دو سریال، دو فیلم سینمایی و دو اثر پویانمایی در سال گذشته تولید شد و این آثار موفق شدند بیش از ۳۰۰ جایزه ملی و بین‌المللی کسب کنند؛ از جمله جایزه اسکار و دیگر جشنواره‌های معتبر.

کریمی‌صارمی ادامه داد: در ادامه مسیر، کانون وارد عرصه اقتباس‌های موسیقایی نیز خواهد شد. همچنین خوشحالم اعلام کنم که پس از ۹ سال وقفه در برگزاری جشنواره کتاب کودک و نوجوان، امسال شاهد ازسرگیری این رویداد خواهیم بود.

حامد علامتی، مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در این مراسم با اشاره به پیشینه فعالیت مجموعه‌های مختلف وابسته به کانون گفت: کانون زبان ایران بیش از ۱۰۱ سال سابقه دارد، کانون پرورش فکری حدود ۶۰ سال و از سال گذشته نیز کانون علوم و فناوری‌های نوین ایران تأسیس شده تا زمینه ورود کودکان به حوزه‌های علمی نو فراهم شود. مجموع این تجربه‌ها، ۱۶۲ سال سابقه ارزشمند و گران‌سنگ را تشکیل می‌دهد و نشان می‌دهد کانون امروز با کمک نویسندگان، تصویرگران، شاعران، هنرمندان نمایشی و فعالان موسیقی، به یک سرمایه ملی برای کشور تبدیل شده است.

وی افزود: امیدواریم در آینده به حوزه‌های تازه‌تری نیز ورود کنیم. امروز مفتخرم اعلام کنم تعداد مخاطبان ما از ۵ میلیون نفر فراتر رفته و اعضای کانون در سراسر کشور به یک میلیون نفر رسیده است.