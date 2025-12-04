نماینده مردم شهرستان‌های بویراحمد، دنا و مارگون، با اشاره به نگرانی عمیق مردم از تخریب هویت طبیعی ذخیره‌گاه دنا خواستار توقف فعالیت‌های مخرب و اتخاذ تصمیم‌های کارشناسی شد.

درخواست نماینده بویراحمد، دنا و مارگون از رئیس جمهور؛

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، در جریان نشست رئیس‌جمهور با مسئولان و فعالان اقتصادی استان کهگیلویه و بویراحمد، محمد بهرامی، نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون، به بیان دغدغه‌های جدی مردم و منطقه پرداخت.

نماینده مردم شهرستانهای بویراحمد، دنا و مارگون با اشاره به شکاف عمیق توسعه‌یافتگی و ناکارآمدی‌ها، این منطقه را سرزمین فرصت‌ها و در عین حال عدم تناسب‌ها خواند و تأکید کرد: سهم ما از منابع ملی ۵ تا ۱۰ درصد عنوان می‌شود، اما تأثیرگذاری اقتصادی استان در کشور بین یک تا پنج است و در شاخص‌های توسعه اغلب در رده‌های آخر قرار داریم.

بهرامی اضافه کرد: اگر طبق قوانین، مدیریت منابع به درستی و عادلانه انجام شود، این استان می‌تواند جزء ثروتمندترین مناطق کشور باشد.

وی با انتقاد از برخورد غیرمنصفانه با نیرو‌های بومی در بهره‌برداری از منابع نفت، گاز و آب پرسید:مگر منابع ملی نیستند؟ پس چرا فرزندان این دیار در چارچوب ملی دیده نمی‌شوند؟

نماینده بویراحمد و دنا با تقدیر از اقدامات دولت، خواستار توجه ویژه به چند پروژه کلیدی شد: طرح میدان گازی مختار در حوزه انتخابیه خود، که نیازمند پیگیری و دستور مستقیم رئیس‌جمهور است.

بهرامی ادامه داد: طرح های ملی مانند اتصال یاسوج به آزادراه و سامانه انتقال آب و طرح مشترک فناوری با ارزش برآورد یک میلیارد دلار که نیازمند پیگیری برای به سرانجام رسیدن است.

وی همچنین از رئیس‌جمهور خواست: تا شرکت‌ها و هلدینگ‌های ملی را ملزم به سرمایه‌گذاری عادلانه در منطقه بر اساس اصل عدالت کند.

بهرامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به منطقه حفاظت‌شده دنا، نگرانی عمیق مردم از تخریب هویت طبیعی این ذخیره‌گاه زیست‌کره را بیان کرد و خواستار توقف فعالیت‌های مخرب و اتخاذ تصمیم‌های کارشناسی شد.