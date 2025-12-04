آغاز پروژه ملی فیبر نوری در ساری
فاز اجرایی بزرگترین طرح ملی جایگزینی کابلهای مسی با فیبر نوری امروز با کلیدخوردن پروژه در ساری آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مازندران گفت: فاز اجرایی پروژه ملی جایگزینی شبکه مسی با فیبر نوری، امروز با آغاز رسمی عملیات در مرکز استان مازندران وارد مرحله جدیدی شد. این طرح، ۱۸۰ هزار خط تلفن شهری ساری را به شبکه پایدار و پرسرعت فیبر نوری منتقل خواهد کرد.
اعزی افزود: این طرح که به عنوان یکی از مهمترین پروژههای تحول دیجیتال کشور شناخته میشود، با سرمایهگذاری دو همت و اجرای هزار و ۵۰۰ کیلومتر زیرساخت فیبر نوری در استان، زمینه ساز دسترسی شهروندان به اینترنت خانگی پرسرعت و خدمات نوین ارتباطی با کیفیت بالاتر است.
بر اساس اعلام مسئولان:
- زیرساخت فیبر نوری در ۱۵ شهر مازندران توسط اپراتورهای مختلف تکمیل شده است.
- عملیات اجرایی در ۱۰ شهر دیگر استان نیز در حال ادامه است.
- جمعآوری کامل شبکه مسی، «انقلابی بزرگ در توسعه زیرساخت ارتباطی کشور» عنوان شده است.
وی گفت: آیین آغاز رسمی این پروژه در مرکز الغدیر ساری برگزار شد و مسئولان از آغاز اجرای یکپارچه و کامل طرح در سراسر این شهر خبر دادند. پس از اجرای آزمایشی (لکهای)، اکنون عملیات با جدیت در حال پیشروی است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با حمایت از این پروژه در برنامه هفتم توسعه، بر لزوم اتصال خانههای مردم به اینترنت پرسرعت خانگی و توسعه پلتفرمهای رقابتی تأکید کردند.
هدف نهایی از این طرح ملی، ایجاد دسترسی گسترده، کاهش قیمت خدمات و ارتقای کیفیت شبکه ارتباطی در سراسر کشور اعلام شده است.