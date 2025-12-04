به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل ثبت احوال استان گفت: از ابتدای طرح تا ۱۲ آذر ماه امسال، ۴۱۵۰ گواهی انحصار وراثت برای وراث و ذینفعان در استان صادر شده است.

ژاله چیان، با بیان اینکه بر اساس بند (ث) ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت صدور گواهی انحصار وراثت از قوه قضاییه به سازمان ثبت احوال کشور واگذار شده است، اظهار داشت: سازمان ثبت احوال با بهره‌گیری از داده‌های پایگاه سببی و نسبی (پایگاه خانواده) و اطلاعات دریافتی از سایر دستگاه‌های ذیربط، فرآیند صدور گواهی انحصار وراثت را به‌صورت الکترونیکی و برخط انجام می دهد.

وی از صدور ۴۱۰۰ گواهی انحصار وراثت الکترونیک در استان خبر داد و گفت: پس از ثبت واقعه فوت، روند صدور گواهی انحصار وراثت به طور خودکار و غیرحضوری آغاز شده و ظرف مدت حداکثر ۲۰ روز گواهی صادر و از طریق سامانه سهیم به نشانی sahim.sabteahval.ir به وراث و ذی‌نفعان ابلاغ می‌شود.

ژاله چیان افزود: به محض صدور گواهی انحصار وراثت، پیامک مشاهده گواهی به وراث و ذینفعان ارسال می شود و دریافت‌کنندگان می‌توانند پس از احراز هویت در سامانه سهیم و پرداخت تعرفه قانونی، فایل رسمی گواهی را دریافت کنند.

مدیرکل ثبت احوال استان زنجان، با اشاره به اهداف اجرای این طرح در سازمان ثبت احوال کشور اظهار کرد: با راه‌اندازی این خدمت در سامانه هویت یکتای ملی ایرانیان(سهیم) و سامانه وراثت به آدرس verasat.ncr.ir ، تمامی وراث و ذینفعان در هر زمان با استفاده از تلفن همراه و رایانه شخصی می‌توانند بدون مراجعه حضوری و در کمترین زمان، گواهی انحصار وراثت را دریافت کنند.