نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه گفت: دانشگاه باید محل جوشش جریان علم و تحقیق و آرمان‌گرایی‌ برای پیشرفت و آبادانی ایران عزیز باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در آستانه روز دانشجو در نشست صمیمی جمعی از تشکل‌های دانشجویی آذربایجان غربی با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ارومیه دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ارومیه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشجو گفت: روز دانشجو یادآور رشادت و ایستادگی دانشجویانی است که در ۱۶ آذر با خون خود بر صفحه تاریخ ایران درس آزادی‌خواهی نوشتند و وظیفه امروز دانشجو تبین منویات مقام معظم رهبری است .

حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی قریشی در ادامه گفت: از دانشگاه همیشه و در همه جا این انتظار است که محل جوشش و اوج دو جریان حیاتی اول، جریان علم و تحقیق و دوم، جریان آرمان‌گرایی‌ها و آرمان‌خواهی‌ها و هدفگذاری‌های سیاسی و اجتماعی برای پیشرفت و آبادانی ایران عزیزمان باشد .

در ادامه این مراسم جمعی از دانشجویان در خصوص مسائل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و عقب ماندگی‌های استان و در قالب مطالبه گری از مسئولان ؛ نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کردند.