جانشین معاون هماهنگکننده فراجا گفت: کانون بازنشستگان امروز در تصمیم گیریهای کلان نقشآفرین است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار «محمد شرفی» جانشین معاون هماهنگکننده فراجا و رئیس هیئتمدیره کانون بازنشستگان انتظامی در شانزدهمین همایش روسای کانونهای استانی در مجتمع امام باقر (ع) در قم، از شکلگیری یک دوره تحولی در مدیریت امور بازنشستگان خبر داد و افزود: این تحول به همت سردار جعفرینسب، حمایتهای سردار رادان، فرمانده کل انتظامی کشور و تلاش شبانهروزی روسای کانونهای استان و شهرستان محقق شده است.
وی با قدردانی از روسای کانونها ادامه داد: در مواجهه با هزاران مشکل پیشکسوتان، با سعهصدر، خویشتنداری و درایت عمل کردید و همین رویکرد توانست رضایت نسبی در میان بازنشستگان ایجاد کند.
سردار شرفی با اشاره به اولین اقدام مهم در دوره جدید گفت: فعالسازی و پویاسازی ساختار کانون با حضور سردار جعفرینسب انجام شد و گشایش قابل توجهی در امور به وجود آورد به گونهای که وضعیت فعلی با گذشته قابل مقایسه نیست و این تحرک و پویایی کاملاً مشهود است.
جانشین معاون هماهنگکننده فراجا ادامه داد: در گذشته، فعالیتهای کانون بازنشستگان بیشتر درونسیستمی بود، اما امروز در تصمیمگیریهای کلان نیروهای مسلح، دولت و مجلس نقشآفرینی مستقیم دارد.
وی ادامه داد: تا پیش از این، بخش عمده برنامهریزیهای مالی بر پایه حق عضویت اعضا بود، اما با نوآوری و خلاقیت هیئت مدیره، رؤسا و معاونان کانونهای استانی، شاهد گشایش جدی در منابع و برنامهها هستیم.
سردار شرفی با تأکید بر نگاه حمایتی فرمانده کل انتظامی کشور گفت: سردار رادان از خدمت به بازنشستگان لذت میبرد و همواره بر حفظ منزلت و عزت آنها تأکید دارد و دستور دادند که بهترین مکانها توسط فرماندهان انتظامی به بازنشستگان اختصاص داده شود.
رئیس هیئتمدیره کانون بازنشستگان انتظامی تصریح کرد: ما نمیگوییم هیچ مشکلی وجود ندارد، اما بازنشستگان میدانند خادمانشان هرچه در توان دارند برای حل مشکلات به کار میگیرند، از همه عزیزان خواسته شد مطالبهگری خود را ادامه دهند و مسئولان موظف هستند پاسخگوی این مطالبات باشند.