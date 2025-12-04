پخش زنده
پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر پذیرش واحدهای فناور را با تمرکز بر تیمهای فعال در هوش مصنوعی، انرژیهای تجدیدپذیر و سکوهای دیجیتال آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر با انتشار فراخوان جدید درباره فرآیند پذیرش واحدهای فناور، اقدام به پذیرش تیمها با تمرکز بر حوزههایی مانند هوش مصنوعی، انرژیهای تجدیدپذیر و پلتفرمهای دیجیتال کرده است.
این مجموعه در راستای حمایت از اکوسیستم نوآوری و توسعه اقتصاد دانشبنیان، فراخوان جدید پذیرش واحدهای فناور، شرکتهای دانشبنیان و تیمهای استارتاپی را منتشر کرد.
بر اساس این فراخوان، فرآیند ثبتنام و پذیرش متقاضیان برای استقرار و عضویت در پارک تا ۲۵ آذرماه ادامه خواهد داشت. این فراخوان فرصتی برای تیمهای خلاق و شرکتهای نوپا فراهم میکند تا در بستری پویا برای رشد و تجاریسازی ایدههای خود مستقر شوند.
اولویتهای پذیرش در این دوره بر اساس سیاستهای کلان پارک و نیازهای روز صنعت، شامل فعالیت در حوزههای «هوش مصنوعی»، «انرژیهای تجدیدپذیر و مدیریت انرژی»، «تجارت الکترونیک و پلتفرمهای دیجیتال» است.
همچنین سایر تیمهای دارای ایدههای نوآورانه و فناوریهای پیشرفته نیز امکان شرکت در این فراخوان را خواهند داشت.
پذیرفتهشدگان علاوه بر استقرار در مجاورت دانشگاه صنعتی امیرکبیر، از خدمات تخصصی پارک علم و فناوری از جمله معافیتهای قانونی، فضای استقرار، خدمات منتورشیپ و مشاوره، امکان شبکهسازی با سرمایهگذاران و صنایع، و شرکت در دورههای آموزشی تخصصی بهرهمند میشوند.
متقاضیان تا ۲۵ آذر ۱۴۰۴ فرصت دارند با مراجعه به وبسایت رسمی پارک علم و فناوری و بخش «پذیرش»، راهنمای مربوط را مطالعه و فرم درخواست را تکمیل کنند. پس از پایان مهلت ثبتنام، طرحهای ارسالشده توسط شورای پذیرش پارک ارزیابی شده و از منتخبین برای مصاحبه حضوری و ارائه طرح کسبوکار دعوت خواهد شد.