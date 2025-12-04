به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در راستای گرامیداشت هفتم آذرماه، روز گرامیداشت نیروی دریایی ارتش امروز پنج‌شنبه ۱۳ آذرماه، دومین جلسه ادبی آجا با حضور جمعی از شاعران لشکری و کشوری به میزبانی منطقه چهارم نیروی دریایی ارتش در بندرانزلی برگزار شد.

امیر دریادار فرامرز بمانی، جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در حاشیه این مراسم اظهار کرد: شعر، رساترین و بلیغ‌ترین نوع گفتمان است.

وی با بیان اینکه باید تلاش کنیم این فرهنگ را در نیروی دریایی و نیروهای مسلح رشد و توسعه دهیم، افزود: اگر بتوانیم شعر و فرهنگ‌شعرخوانی را بین کارکنانمان تعالی ببخشیم، این مسئله در منش و گفتار و کنش آنها آثار مثبت در پی خواهد داشت.

جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به اینکه بسیاری از زوایای نقش‌آفرینی و رشادت نیروی دریایی ارتش از دید پنهان است، تاکید کرد: رسالت ما این است که رسانه شهدا و رسانه حماسه و ایثار باشیم.

امیر دریادار بمانی تشریح کرد: شما شاعران تیزبین هستید و همراه با آرایه‌های هنری می‌توانید این‌ها را گفتمان کرده و در سطح جامعه نشر دهید و بتوانید رسالتی که بر عهده همه ما در خصوص شهدا است به خوبی انجام دهید.

جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در ادامه ضمن گرامیداشت هفتم آذر، تصریح کرد: پس از حمله رژیم صدام در شهریور ۱۳۵۹؛ نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، اولین نیرویی بود که موفق شد به اهداف عملیاتی خود دست پیدا کند و در ۶۷ روز اول جنگ که از شهریور تا هفتم آذر طول کشید تقریباً توانست نیروی دریایی رژیم بعثی را از دریا محروم کند.

وی با بیان اینکه رژیم بعث که حرفی برای گفتن نداشت به جنگ نفتکش‌ها روی آورد و می‌خواست با قطع خطوط مواصلاتی اقتصاد ما را فلج کند، افزود: نیروی دریایی ارتش با کمک نیروی دریایی سپاه در برابر عراق و استکبار حماسه‌آفرینی کردند.