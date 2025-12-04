پخش زنده
مدیرکل روابطعمومی رسانه ملی در دیداری صمیمانه و سرشار از یادهای شیرین، میزبان محمدکاظم اخوان، نویسنده نامآشنا و چهره محبوب ادبیات کودک و نوجوان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسین قرایی، مدیرکل روابطعمومی سازمان صداوسیما در این دیدار ضمن شنیدن خاطرات حرفهای، تجربههای نویسندگی و پشتصحنههای خلق جهان خیالانگیز آثار محمدکاظم اخوان، از سالها قلمورزی و مجاهدت فرهنگی او در عرصه ادبیات کودک و نوجوان قدردانی کرد.
قرایی با تأکید بر جایگاه یگانه ادبیات کودک در تربیت نسل آینده و پرورش تخیل و تفکر در اذهان آنان، این حوزه را از سرمایههای راهبردی فرهنگ ایران دانست و افزود: که رسانه ملی همواره خود را همراه اهل قلم و هنر اصیل ایرانی میداند و بر تولید محتوای غنی در حوزه کودک و نوجوان تأکید دارد.
در بخش دیگری از این دیدار، محمدکاظم اخوان با مرور مسیر حرفهای خویش، از خاطرات سالهای خلق شخصیتهای ماندگار نمایشی و داستانی در دنیای کودکان سخن گفت و بر ضرورت پیوند آفرینش ادبی با حقیقتجویی، صداقت و احترام به ذهنیت پاک کودکان تأکید کرد.
محمدکاظم اخوان، متولد تیرماه ۱۳۳۹، نویسنده پیشکسوت حوزه کودک و نوجوان است.
وی کارشناسی و عضویت در شورای طرح و برنامه مرکز پویانمایی صبا، عضویت در شورای داستان نوجوان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، و دبیری تحریریه ماهنامه فرهنگ و سینما را در کارنامه دارد.
از آثار تلویزیونی این نویسنده میتوان به مجموعه «قورباغه سبز» به کارگردانی کامبوزیا پرتوی، مجموعه خاطرهانگیز «قصههای تابهتا» به کارگردانی مرضیه برومند، «سریال سیاه، سفید، خاکستری» و برنامه «یه گله جا» اشاره کرد.
همچنین آثار داستانی او در حوزه ادبیات کودک و نوجوان شامل «دوست غارنشین من»، «ستارهای بر خاک»، «قصههای تابهتا»، «سبیل سرگردان»، «شبحی با سیلندر»، «کلاس مخفی» و چندین عنوان دیگر است که هر یک گوشهای از جهان خیالآفرین و تربیتساز او را ترسیم میکند.