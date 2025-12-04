به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه گفت در پی اعلام خبری مبنی بر سرقت ۵ میلیاردی طلا و اموالی دیگر از منزل ۲ شهروند در سطح شهرستان، بررسی موضوع آغاز شد.

سرهنگ مجید حاتمی ادامه داد: کارآگاهان پلیس با بررسی سرنخ‌های موجود و ادله به دست آمده از صحنه‌های سرقت موفق شدند هویت متهم اصلی این سرقت‌ها که دوست مالباختگان بود را شناسایی و این فرد را در یک عملیات هماهنگ دستگیر کنند.