سارقی که از دو منزل ۵ میلیارد ریال طلا و اموال با ارزش دیگر سرقت کرده بود دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه گفت در پی اعلام خبری مبنی بر سرقت ۵ میلیاردی طلا و اموالی دیگر از منزل ۲ شهروند در سطح شهرستان، بررسی موضوع آغاز شد.
سرهنگ مجید حاتمی ادامه داد: کارآگاهان پلیس با بررسی سرنخهای موجود و ادله به دست آمده از صحنههای سرقت موفق شدند هویت متهم اصلی این سرقتها که دوست مالباختگان بود را شناسایی و این فرد را در یک عملیات هماهنگ دستگیر کنند.