به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شاهیندژ گفت: دهمین کاروان ترویج بهره‌وری کشاورزی همزمان با سراسر کشور و به مناسبت روز جهانی خاک با شعار «خاک‌های سالم برای شهر‌های سالم» در سالن اجتماعات هنرستان کاردانش شاهیندژ برگزار شد.

جواد اصلانی افزود: این مراسم با حضور مدیر جهاد کشاورزی، رئیس شورای اسلامی شهر، شهردار شاهیندژ، رؤسای ادارات محیط‌زیست و منابع طبیعی و آبخیزداری، دهیاران و شورا‌های روستا، کشاورزان پیشرو، کارشناسان بخش خصوصی آزمایشگاه آب و خاک و کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی برگزار شد.

در این همایش مدیر جهاد کشاورزی و رئیس اداره محیط‌زیست شاهیندژ درباره نقش و جایگاه خاک در الگوی کشت و امنیت غذایی، ضرورت جریان‌سازی اجتماعی برای نهادینه‌سازی فرهنگ حفاظت و بهره‌برداری پایدار از خاک، و همچنین استفاده از ظرفیت‌های شهری برای احیا و صیانت از خاک سخنرانی کردند.

در ادامه برنامه، مسئول آزمایشگاه معتمد محیط‌زیست شاهیندژ گزارشی از فعالیت‌های این مجموعه در حوزه خاک ارائه داد.

اصلانی با اشاره به نقش مستقیم انسان در حفاظت از خاک تأکید کرد: آینده سالم و پایدار زمانی ممکن است که مردم در حفظ این منبع حیاتی مشارکت جدی داشته باشند.