معابر و ساختمان‌هایی که هنوز سطح دسترسی استاندارد ندارند، تردد سالمندان و افراد کم‌توان را دشوار کرده‌اند.

نامناسب بودن معابر، و تردد پرچالش معلولان

نامناسب بودن معابر، و تردد پرچالش معلولان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ براساس ماده‌های دو و سه قانون جامع معلولان دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها موظف به مناسب سازی ادارات و اماکن عمومی برای معلولان هستند.

«سیدجواد حسینی» رئیس سازمان بهزیستی گفت: این قوانین درکشور بخوبی اجرا نشده است.

وی بیان کرد: سال گذشته بیست و سه هزار دستگاه اجرایی در سطح کشور پایش شده‌اند که در پایان مشخص شده ۴۷ درصد این دستگاه‌ها برای معلولان مناسب سازی نشده است.

رئیس سازمان بهزیستی با بیان اینکه روند مناسب سازی در سطح کشور کند است ادامه داد: میزان مناسب سازی امسال از ۵۳ درصدر به ۵۶ درصد رسیده است.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با نامناسب دانستن وضعیت مناسب سازی گفت: مصوب شده کمیسیون اجتماعی مجلس از این به بعد ورود جدی به موضوع کرده و به وظیفه‌ی نظارتی خود عمل کند.

جمعیت معلول کشور ده میلیون و هفتصد هزار نفر است که مناسب سازی اماکن عمومی و ادارات دولتی مطالبه‌ی جدی آنها است.