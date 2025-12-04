رونمایی از پلاکهای هوشمند در چشمهشیرین شهرستان بدره
طرح «جینَف» با هدف تسهیل خدمات شهری و استاندارد سازی نشانی ها، در چشمهشیرین شهرستان بدره اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ آیین رونمایی و نصب پلاکهای هوشمند شهری در قالب طرح «جینَف» با هدف پلاکگذاری هوشمند منازل، درج کد پستی و نشان شهری، بهصورت نمادین در شهر چشمهشیرین برگزار شد.
چشمهشیرین دومین شهر استان ایلام است که این طرح نوین در آن اجرا میشود.
«صادق غلامی» مدیرکل پست استان ایلام در این مراسم گفت: از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون، از مجموع ۲۸ شهر استان ایلام، اجرای طرح جینف در ۲۰ شهر آغاز شده است که نخستین آن با مشارکت شهرداری جعفرآباد به پایان رسید و چشمهشیرین نیز با همکاری فرمانداری و شهرداری، دومین شهر مجری این طرح است.
وی افزود: این پلاکها ترکیبی از کد پستی، نشان شهری و کد QR استاندارد هستند که علاوه بر تسهیل آدرسیابی و تسریع در ارسال مرسولات پستی، در ارتقای خدمات شهری و امدادرسانی در مواقع ضروری نقش مؤثری خواهند داشت.
«احمد بالاوندی» شهردار چشمهشیرین نیز عنوان کرد: برای اجرای این طرح، نصب پلاکهای هوشمند در تمام معابر شهر پیشبینی شده است.
وی یادآور شد: در حال حاضر، ۲۰۰ معبر در شهر شناسایی شده که برای اجرای طرح، ۲۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.