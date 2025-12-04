مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۲، روز ۳ دسامبر (برابر با ۱۲ آذر) را روز جهانی معلولان نامید تا توجه جهانیان را به مسائل مربوط به زندگی این گروه از افراد جلب کند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تا چند سال پیش وقتی صحبت از معلولیت پیش می‌آمد افراد ناتوانی و بیماری در ذهن ما تداعی می‌شدند که اغلب قادر به انجام کار‌های عادی و روزمره نبودند چه برسد به ورزش کردن!

خوشبختانه، در سالهای‌های اخیر، این تفکر به آرامی شروع به تغییر کرده است و یکی از مهمترین عوامل تغییر تفکر مردم ورزش‌های پارالمپیک است.

مردم با دیدن این ورزشکاران کوشا درک خود از معلولیت را فراتر برده و متوجه قابلیت‌های بالای افراد معلول شده‌اند.