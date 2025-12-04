پخش زنده
رزمایش الی بیت المقدس ۱۶ (شهید مهدی ربانی) همزمان با سراسر استان با حضور پرشور بسیجیان در تکاب اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب گفت: این رزمایش با رمز یا فاطمه الزهرا (س) و با حضور۴ گردان بسیجی در این شهرستان اجرا شد.
سرهنگ کرامتی افزود: تقویت انسجام نیروهای بسیجی، حفظ ثبات و امنیت داخلی، بالا بردن توان و اقتدار بسیج و تقویت روحیه آمادگی نیروهای بسیجی از اهداف برگزاری این رزمایش است.
وی گفت: در این رزمایش ۳ گردان بیت المقدس و یک گردان کوثر بسیجی، رزم در میدان، مقابله با حوادث و رخدادهای احتمالی و ناآرامیهای داخلی و محک توان و اقتدار خود را در مواجهه با جبهههای مختلف تمرین کردند.
رزمایش الی بیت المقدس ۱۶ فردا هم در تکاب برگزار میشود.