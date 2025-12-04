به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب گفت: این رزمایش با رمز یا فاطمه الزهرا (س) و با حضور۴ گردان بسیجی در این شهرستان اجرا شد.

سرهنگ کرامتی افزود: تقویت انسجام نیرو‌های بسیجی، حفظ ثبات و امنیت داخلی، بالا بردن توان و اقتدار بسیج و تقویت روحیه آمادگی نیرو‌های بسیجی از اهداف برگزاری این رزمایش است.

وی گفت: در این رزمایش ۳ گردان بیت المقدس و یک گردان کوثر بسیجی، رزم در میدان، مقابله با حوادث و رخداد‌های احتمالی و ناآرامی‌های داخلی و محک توان و اقتدار خود را در مواجهه با جبهه‌های مختلف تمرین کردند.

رزمایش الی بیت المقدس ۱۶ فردا هم در تکاب برگزار می‌شود.