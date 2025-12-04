پخش زنده
با اعلام کریستی کاونتری رئیس کمیته بینالمللی المپیک (IOC)، ثریا آقایی بازیکن بدمینتون ایران به عنوان یکی از پنج عضو جدید کمیسیون ورزشکاران انتخاب شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کریستی کاونتری رئیس کمیته بینالمللی المپیک (IOC) پنج عضو جدید کمیسیون ورزشکاران IOC را منصوب و اطمینان حاصل کرد که این کمیسیون به موقع برای بازیهای المپیک زمستانی میلانو کورتینا ۲۰۲۶ به ترکیب کامل خود برسد.
این پنج ورزشکار المپیکی عبارتند از؛ ثریا آقایی (رشته بدمینتون از ایران)، حسین علیرضا (رشته روئینگ قایقرانی از عربستان)، شیخ صلاح سیسه (رشته تکواندو از ساحل عاج)، اولفونکه اوشونایکه (رشته تنیس روی میز از نیجریه) و ماریانا پاخون (رشته دوچرخهسواری از کلمبیا). این انتصابات با مشورت رئیس کمیسیون ورزشکاران IOC یعنی اِما ترهو صورت گرفته است.
کمیسیون ورزشکاران کمیته بینالمللی المپیک اکنون از ۲۳ عضو از تمام قارهها، ۱۳ زن و ۱۰ مرد، تشکیل شده است که نماینده ۱۵ ورزش تابستانی و پنج ورزش زمستانی هستند. اعضای این کمیسیون، حضور ورزشکاران را در تصمیمگیریهای جنبش المپیک تضمین میکنند.