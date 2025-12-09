پخش زنده
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان زنجان، از شناسایی و جلوگیری از قطع غیرمجاز درختان در منطقه حفاظتشده سرخآباد زنجان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان زنجان، گفت: یک فرد سودجو که در منطقه حفاظتشده سرخآباد بهصورت شبانه اقدام به قطع و حمل غیرمجاز درختان جنگلی کرده بود توسط مامورین یگان حفاظت محیط زیست استان زنجان شناسایی و پیگیریهای قانونی علیه فرد متخلف آغاز شد.
غلامرضا عبلسی افزود: متهم پس از قطع چند اصله درخت جنگلی قصد انتقال آنها را داشت که با هوشیاری محیطبانان شناسایی و از ادامه فعالیت جلوگیری شد.
وی با قدردانی از نیروهای حفاظت محیطزیست، بر ضرورت همکاری مردم در گزارش موارد تخریب جنگلها و منابع طبیعی تأکید نموده و اظهار داشت: پرونده این تخلف برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شد.