به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، قزوین، شهر آب‌انبارها، در روزهای پایانی هفته میزبان گردشگران خواهد بود. سه آب‌انبار تاریخی این شهر پس از مرمت و بازسازی، آماده بازدید علاقه‌مندان به میراث فرهنگی و گردشگری هستند.

این آب‌انبارها که بخشی از هویت تاریخی قزوین محسوب می‌شوند، با هدف حفظ آثار معماری سنتی و احیای جاذبه‌های گردشگری شهر مورد مرمت قرار گرفته‌اند. مسئولان میراث فرهنگی استان اعلام کرده‌اند که بازدید از این بناها می‌تواند زمینه‌ساز رونق گردشگری و آشنایی بیشتر نسل جوان با تاریخ و فرهنگ بومی باشد.

قزوین با داشتن بیش از صد آب‌انبار تاریخی، به «شهر آب‌انبارها» شهرت دارد و مرمت این سه آب‌انبار، گامی تازه در مسیر حفاظت از میراث ارزشمند این شهر به شمار می‌رود.