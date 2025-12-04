پخش زنده
سه آبانبار مرمت شده قزوین در روزهای پایانی هفته پذیرای گردشگران است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، قزوین، شهر آبانبارها، در روزهای پایانی هفته میزبان گردشگران خواهد بود. سه آبانبار تاریخی این شهر پس از مرمت و بازسازی، آماده بازدید علاقهمندان به میراث فرهنگی و گردشگری هستند.
این آبانبارها که بخشی از هویت تاریخی قزوین محسوب میشوند، با هدف حفظ آثار معماری سنتی و احیای جاذبههای گردشگری شهر مورد مرمت قرار گرفتهاند. مسئولان میراث فرهنگی استان اعلام کردهاند که بازدید از این بناها میتواند زمینهساز رونق گردشگری و آشنایی بیشتر نسل جوان با تاریخ و فرهنگ بومی باشد.
قزوین با داشتن بیش از صد آبانبار تاریخی، به «شهر آبانبارها» شهرت دارد و مرمت این سه آبانبار، گامی تازه در مسیر حفاظت از میراث ارزشمند این شهر به شمار میرود.