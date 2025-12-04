به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست تکاب گفت: گشت‌های مستمر یگان حفاظت در زیستگاه‌های آبی این شهرستان از جمله رودخانه ساروق و شاخه‌های آن، سد‌های ساروق واحمدآباد و سایر زیستگاه‌های حوزه استحفاظی در حال اجراست.

محمد رضا صادقیان افزود: شناسایی سریع کانون‌های احتمالی بیماری‌های حیات‌وحش نقش مهمی در کنترل و مهار آنها دارد.

صادقیان با اشاره به اینکه تاکنون هیچ موردی از ابتلای پرندگان یا طیور به بیماری آنفلوآنزا در زیستگاه‌های آبی تکاب مشاهده یا گزارش نشده است، اضافه کرد: با توجه به آغاز مهاجرت پرندگان آبزی و کنارآبزی، پایش و رصد دقیق زیستگاه‌ها طبق برنامه منظم در دستور کار قرار دارد.