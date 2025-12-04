پخش زنده
به مناسبت روز جهانی معلولان، جمعی از معلولان در تاکستان مشکلات و خواستههای خود را مطرح کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، جمعی از معلولان شهرستان تاکستان در نشستی با مسئولان شهری، مشکلات و خواستههای خود را مطرح کردند. آنان با اشاره به ضرورت حمایتهای مالی، خواستار تسهیل در دریافت وامهای خوداشتغالی و همچنین مناسبسازی معابر و اماکن عمومی برای استفاده آسانتر شدند.
شرکتکنندگان در این نشست تأکید کردند که فرصت برابر برای حضور در جامعه، مطالبه اصلی آنان است و تحقق آن نیازمند توجه جدی مسئولان به زیرساختهای شهری و اجتماعی است.
در همین زمینه، رئیس شورای شهر تاکستان وعده داد که امسال یک خودروی ویژه برای جابهجایی معلولان اختصاص خواهد یافت تا بخشی از مشکلات رفتوآمد آنان برطرف شود.
وی همچنین بر لزوم برنامهریزی برای توسعه خدمات شهری متناسب با نیازهای افراد دارای معلولیت تأکید کرد.