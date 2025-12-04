رئیس جمهوری چین امروز در جریان نشست مشترک خبری با همتای فرانسوی خود در پکن گفت: کشورش برای کاستن از بحران انسانی ناشی از اقدام مرگبار رژیم صهیونیستی علیه غزه، به منظور بازسازی این منطقه صد میلیون دلار به فلسطینیان کمک خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، خبرگزاری شینهوا چین با انتشار سخنان شی جین پینگ در جریان کنفرانس خبری مشترک با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه که به چین سفر کرده، گزارش داد: رئیس جمهوری چین با استقبال از مکرون در چهارمین سفر رسمی وی به کشورش، گفت که دو طرف مذاکرات دوستانه و صریحی داشته و توافق کردند که فرانسه و چین به عنوان دو کشور مستقل و مهم، در بحبوحه تغییرات و آشفتگی‌های جهان امروز، باید پرچم چندجانبه‌گرایی را برافراشته نگه دارند، و از جهانی «چندقطبی»، «برابر» و جهانی شدن اقتصاد سودمند و فراگیر برای همه حمایت کنند.

شی جین پینگ اعلام کرد هر دو طرف موافقت کردند همکاری در حوزه‌هایی مانند هوانوردی، هوافضا و انرژی هسته‌ای را تقویت کنند.

وی گفت: چین و فرانسه تلاش‌های مشترکی را برای پیشبرد حل و فصل کامل، عادلانه و پایدار مسئله فلسطین را در اسرع وقت انجام خواهند داد.

شینهوا در ادامه گزارش داد: شی افزود که چین ۱۰۰ میلیون دلار به فلسطین کمک خواهد کرد تا بحران انسانی در غزه را کاهش دهد و از بهبود و بازسازی غزه حمایت کند.

شی جین پینگ در بخش دیگری از این کنفرانس مشترک خبری در مورد بحران اوکراین گفت که چین از همه تلاش‌ها برای صلح حمایت می‌کند و امیدوار است که همه طرف‌ها بتوانند از طریق گفت‌و‌گو و مذاکره به یک توافق صلح عادلانه، پایدار و الزام‌آور که مورد قبول همه طرف‌های درگیر باشد، دست یابند.

او همچنین افزود: چین به ایفای نقش سازنده در حل و فصل سیاسی این بحران ادامه خواهد داد، ضمن آنکه قاطعانه با هرگونه اقدام غیرمسئولانه‌ای که دیگران را مقصر بداند یا اوضاع را تحریف کند، مخالفت خواهد کرد.