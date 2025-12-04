آغاز مرحله پنجم کالابرگ الکترونیکی با افزایش اعتبار برای دهکهای یک تا سه
مرحله پنجم طرح ملی کالابرگ الکترونیکی از دو روز دیگر آغاز میشود و در این مرحله اعتبار خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی افزایش خواهد یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، وحید انتظاری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در خبر 20 شبکه قزوین با اشاره به اجرای مرحله چهارم این طرح در شهریورماه گفت: «مرحله پنجم توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تأمین اعتبار شده و آییننامه اجرایی آن هفته آینده به استانها ابلاغ خواهد شد. خبر خوب اینکه دهکهای یک تا سه تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی مشمول این مرحله هستند.»
وی درباره میزان اعتبار افزود: «طبق آییننامه جدید، اعتبار خانوارهای مشمول افزایش یافته و پس از شارژ حسابها، سرپرستان میتوانند تا دو ماه از اعتبار اختصاصیافته استفاده کنند.»
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان با اشاره به آمار خانوارهای مشمول گفت: «دهکهای یک تا سه در استان حدود ۱۰۰ هزار خانوار را شامل میشوند. البته آمار دقیق هر شش ماه یکبار از سامانه بهروزرسانی میشود.»
انتظاری در خصوص دهکهای بعدی نیز اظهار داشت: «تأمین اعتبار برای دهکهای دیگر در مراحل آتی و پس از تصمیم سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور انجام خواهد شد. طبق روال گذشته، انتظار داریم ظرف ۱۰ روز پس از آغاز مرحله پنجم، دهکهای بعدی نیز مشمول شوند.»
وی در پایان تأکید کرد: «کالابرگ نسبت به سنوات گذشته با کیفیت بهتری اجرا شده و امیدواریم با تدابیر دولت و مجلس، این طرح بهصورت پایدار ادامه یابد تا امنیت غذایی خانوارهای دهکهای پایین جامعه تضمین شود.»