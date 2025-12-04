مرحله پنجم طرح ملی کالابرگ الکترونیکی از دو روز دیگر آغاز می‌شود و در این مرحله اعتبار خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی افزایش خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، وحید انتظاری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در خبر 20 شبکه قزوین با اشاره به اجرای مرحله چهارم این طرح در شهریورماه گفت: «مرحله پنجم توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تأمین اعتبار شده و آیین‌نامه اجرایی آن هفته آینده به استان‌ها ابلاغ خواهد شد. خبر خوب اینکه دهک‌های یک تا سه تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی مشمول این مرحله هستند.»