رئیس کل دادگستری لرستان گفت: ۴۰ سمن فعال لرستان، بازوان توانمند دستگاه قضایی در مسیر عدالت و سلامت اجتماعی هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، حجتالاسلام سعید شهواری با یادآوری بخشی از سخنان امام خمینی (ره) که فرمودند: «ملت باید در همه صحنهها حضور داشته باشد تا کشور از آسیبها مصون بماند»، گفت: سازمانهای مردمنهاد بازوان توانمند دستگاه قضایی در مسیر عدالت و سلامت اجتماعی هستند و امسال ۶۴۵ سمن و دو هزار و ۱۳۱ نهاد مردمی شناسایی شده است.
وی افزود: همچنین ۴۰ سمن فعال استان در سامانه جامع مشارکتهای مردمی قوه قضائیه عضو شدند و برای ۸ سمن نیز کارتابل اعلام جرم ایجاد شد.
رئیس دستگاه قضا گفت: این اقدام نشاندهنده تحقق اصل ۲۶ قانون اساسی در زمینه آزادی تشکیل اجتماعات و انجمنها است و حضور سمنها در کنار دستگاه قضایی، موجب تقویت نظارت اجتماعی، افزایش اعتماد عمومی و کاهش فاصله میان مردم و نهادهای رسمی میشود.
حجت الاسلام شهواری به تشکیل دبیرخانه ویژه برای پیگیری مستقیم درخواستهای مردمی اشاره کرد و افزود: امسال این دبیرخانه موفق به وصول و رسیدگی به هزار و ۱۶۳ درخواست شد که تجلی حمایت از حقوق مردم و تحقق عدالت اجتماعی است.
وی ادامه داد: دادگستری لرستان با همکاری نهادهای مردمی بیش از ۸۰ محتوای خبری، اینفوگرافی و بنر آموزشی تهیه و در فضای حقیقی و مجازی منتشر کرده است.
رئیس کل دادگستری لرستان تصریح کرد: پیشگیری از جرم نه تنها یک وظیفه قانونی بلکه یک سیاست کلان قضایی است که موجب کاهش ورودی پروندهها به محاکم، صرفهجویی در منابع و ارتقای امنیت اجتماعی میشود.
حجت الاسلام شهواری همچنین ساماندهی فعالیت مشاوران املاک را یکی از حوزههای مهم نظارتی دانست و گفت: ۱۲ کارگاه آموزشی امسال برای مشاوران املاک برگزار شده که هزار و ۱۶۰ نفر ساعت آموزشی را شامل میشود.
وی افزود: همچنین ۶۴۰ بازدید میدانی و بازرسی انجام شده تا فعالیت صنفی آنان در چارچوب قانون ساماندهی شود.
به گفته رئیس دستگاه قضایی لرستان، امسال حدود ۹ هزار پیامک آموزشی هدفمند در حوزههای مختلف حقوقی و اجتماعی برای جامعه هدف ارسال شده و همزمان بانک اطلاعاتی صنفی مخاطبان تشکیل شده که این اقدام با هدف ارتقای آگاهیهای عمومی و تحقق اصل ۱۵۸ قانون اساسی در زمینه آموزش حقوقی جامعه انجام شده است.
حجتالاسلام شهواری با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب که فرمودند: «قوه قضائیه باید مأمن مردم باشد»، اظهارکرد: عدالت تنها در دادگاهها شکل نمیگیرد، بلکه ریشه آن در کوچهها، محلات و خانوادهها است و میتوان با همکاری سمنها، آموزش و تولید محتوای فرهنگی، لرستانی امنتر و سرشار از اعتماد اجتماعی ساخت.