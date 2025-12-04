

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان که با حضور ۴۵۲ تکواندوکار از ۷۵ کشور‌های در سالن «موی» مجموعه ورزشی «کاسارانی» شهر نایروبی پیگیری می شود، فردا جمعه ۱۴ آذرماه در روز سوم این مسابقات مبارزات اوزان ۵۳- و ۶۷- کیلوگرم دختران، ۵۴- و ۷۴- کیلوگرم پسران برگزار می شود که مبینا نعمت زاده، ساغر مرادی، مهدی رزمیان و رادین زینالی از تیم کشورمان به دیدار حریفان خود می روند.

قرعه حریفان ایران به شرح ذیل است:

وزن ۵۳- کیلوگرم- مبینا نعمت زاده

نعمت زاده دور نخست با قرعه استراحت رو به رو شده است و سپس باید به برنده دیدار ساحل عاج و مراکش برود. در سمت جدول وی نمایندگانی از آلمان، بریتانیا و هند قرار دارد. در این وزن ۲۶ تکواندوکار ثبت نام کرده‌اند.

وزن ۶۷- کیلوگرم- ساغر مرادی

مبارزات این وزن با حضور ۲۲ تکواندوکار برگزار خواهد شد که مرادی دور نخست استراحت دارد و سپس باید با برنده دیدار اکوادور و مکزیک دیدار کند. در بالای جدول مرادی کره جنوبی، مراکش و کنیا قرار دارند.

وزن ۵۴- کیلوگرم- مهدی رزمیان

رزمیان در دیدار اول خود برابر «فلیپ زیوارسکی» از لهستان دیدار می‌کند و در صورت برتری به دیدار یکی از تکواندوکاران اردن، استرالیا یا اکوادور می‌رود. «الداعود» نماینده اردن اخیرا در بازی‌های همبتسگی کشور‌های اسلامی ریاض حضور داشت و خوش درخشید و سابقه رویارویی با رزمیان در قهرمانی جهان چین را هم در کارنامه دارد. در این وزن ۳۷ تکواندوکار شرکت کرده‌اند.

وزن ۷۴- کیلوگرم - رادین زینالی

زینالی دور نخست با «نیکا گوگوبردیژ» از گرجستان رو به رو می‌شود و در صورت پیروزی مقابل «یرگش بکاسیل» از قزاقستان به روی شیاپ چانگ می‌رود. در بالای جدول وی نمایندگان کوزوو، مراکش و اسپانیا حاضر هستند. در این وزن ۲۴ تکواندو حضور دارند.

مسابقات تکواندو قهرمانی کمتر از ۲۱ سال جهان- کنیا تا پانزدهم آذرماه در نایروبی ادامه خواهد داشت.