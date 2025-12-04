پخش زنده
فرمانده کل سپاه با صدور پیامی بهمناسبت سالروز وفات حضرت امالبنین سلامالله علیها تأکید کرد: این روز، بهحق روز تکریم مادران و همسران شهدا نام گرفته است؛ زنانی که با صبر، پایداری، شجاعت و ایمان، ستونهای استوار خانواده و جامعه اسلام را بنا نهادهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن این پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
سالروز وفات بانوی بزرگوار حضرت ام البنین سلام الله علیها که عمر شریف خود را در مسیر ولایت، ایثار، استقامت و تربیت فرزندان مجاهد و شهید به مانند قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل علیه السلام، الگوی وفاداری و فداکاری در خیمه ولایت و در رکاب امامت و امام بر حق نمود، یادآور جایگاه رفیع مادران و همسران شهدا در تاریخ انقلاب اسلامی و مقاومت است.
این روز، به حق روز تکریم مادران و همسران شهدا نام گرفته است؛ زنانی که با صبر، پایداری، شجاعت و ایمان، ستونهای استوار خانواده و جامعه اسلام را بنا نهادهاند.
مادران و همسران شهدا، با اقتدا به حضرتام البنین (س)، در سختترین شرایط، با مقاومت و ایستادگی، نه تنها یاد و راه شهدا را زنده نگه داشتهاند، بلکه با روشنگری، تبیین حقایق و حضور فعال در عرصههای اجتماعی و فرهنگی و دیگر نیازهای انقلاب و کشور، الگویی ماندگار برای نسلهای آینده جامعه فراهم ساختهاند.
آنان با صبر و بصیرت، به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی)، «پرچمداران حقیقی فرهنگ ایثار و شهادت» هستند و نقش بی بدیلشان در استمرار شکوهمند روحیه جهاد و مقاومت در متن جامعه، سرمایهای عظیم برای انقلاب اسلامی محسوب میشود.
اینجانب با گرامیداشت ۱۳ جمادی الثانی، وفات جانسوز حضرتام البنین علیهاالسلام، همسر با وفای حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و مادر گرانقدر علمدار کربلا و تکریم مقام مادران و همسران شهدا، از خداوند متعال دوام عزت، توفیق و سربلندی آنان را مسئلت دارم.
سرلشکر پاسدار محمد پاکپور
فرمانده کل سپاه