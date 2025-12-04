به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ خشایار صنعتی فرماندار بوکان به همراه مهدی نژاد معاون صداوسیمای مرکز استان با حضور در منزل یونس کرمی، خبرنگار باسابقه بوکانی، از وی عیادت و با خانواده ایشان دیدار کردند.

در این دیدار فرماندار بوکان ضمن قدردانی از سال‌ها تلاش حرفه‌ای و خدمات رسانه‌ای این خبرنگار، بر ضرورت حمایت همه جانبه از وی به‌ویژه در زمان بروز مشکلات شخصی و کاری، تأکید کرد.

معاون خبر صداوسیمای مرکز آذربایجان‌غربی نیز با اشاره به سابقه ارزشمند یونس کرمی در تولید محتوا و پوشش خبری بوکان اظهارداشت: رسانه ملی قدردان خدمات اوست و در حد توان پیگیر مسائل ایشان خواهد بود.

یونس کرمی خبرنگار صدا و سیمای مرکز آذربایجان‌غربی در بوکان به دلیل ضایعه نخاعی بیش از یک سال است که در بستر بیماریست.