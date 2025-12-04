به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در آستانه فرارسیدن ۱۶ آذر، روز دانشجو، نشست صمیمی استاندار آذربایجان‌غربی با دانشجویان نخبه و مسئولان تشکل‌های دانشجویی در دانشگاه ارومیه برگزار شد.

رضا رحمانی، استاندار آذربایجان‌غربی در این دیدار با تاکید بر نقش اثرگذار دانشجویان در پیشرفت استان، اظهار کرد: تشکل‌های دانشجویی باید فعال، مطالبه‌گر و در عین حال همراه مسئولان باشند و با ارائه راهکار‌های علمی و کاربردی، دستگاه‌های اجرایی را در حل مسائل استان یاری دهند.

وی با اشاره به دغدغه‌های زیست‌محیطی مطرح‌شده از سوی دانشجویان افزود: موضوعاتی مانند احیای دریاچه ارومیه، کنترل آلودگی هوا و حفاظت از محیط‌زیست از مهم‌ترین مسائل استان است که در دستور کار جدی دولت قرار دارد و پیگیری این موارد به صورت مستمر در حال انجام است.

استاندار آذربایجان‌غربی همچنین با هشدار نسبت به فضای شایعه‌پراکنی در شبکه‌های اجتماعی گفت: در شرایط کنونی نباید فضای مجازی مرجع تصمیم‌گیری و قضاوت باشد، بلکه لازم است دانشجویان با نگاه تحلیلی و منطقی، به دنبال واقعیت‌ها و منابع معتبر باشند.

رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود، به برنامه‌های توسعه‌ای استان اشاره کرد و گفت: رشد اقتصادی، رونق سرمایه‌گذاری، توسعه کشاورزی، بهره‌برداری اصولی از معادن و فعال‌سازی ظرفیت‌های مرزی از اولویت‌های اصلی مدیریت استان است و تلاش می‌کنیم با استفاده از توان نخبگان دانشگاهی، مسیر توسعه پایدار را هموار کنیم.

در پایان این نشست، نمایندگان تشکل‌های دانشجویی به بیان دیدگاه‌ها، مطالبات و پیشنهاد‌های خود درباره مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی استان پرداختند و استاندار آذربایجان‌غربی نیز بر استمرار این‌گونه نشست‌ها و تعامل نزدیک مسئولان با جامعه دانشگاهی تاکید کرد.