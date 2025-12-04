

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پس از برگزاری بیست و هفتمین دوره رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان در قاهره مصر که طی روز‌های ۶ تا آذرماه برگزار شد و تیم ملی کشورمان موفق شد توسط آتوسا گلشادنژاد به نشان طلا، صالح اباذری به نشان نقره و سارا بهمنیار به نشان برنز دست یابد.

فدراسیون جهانی کاراته فهرست ۱۰ کاراته کا برتر را اعلام کرد که براساس آن؛ آتوسا گلشادنژاد در وزن ۶۱- کیلوگرم با کسب نشان طلا با امتیاز ۴۹۹۵ در صدر رده بندی جهان قرار گرفت.

سارا بهمنیار در وزن ۵۰- کیلوگرم با نشان برنزی که در رقابت‌های جهانی بدست آورد موفق به صعود به رده دوم جهان شد.

صالح اباذری در وزن ۸۴+ کیلوگرم پس از آنکه موفق شد به مدال نقره این دوره از رقابت‌ها دست یابد در جایگاه سوم رده جهان قرار گرفت.

۳ کاراته کا کشورمان که موفق شدند از مرحله گروهی به مرحله یک چهارم نهایی یا یک هشتم نهایی راه یابند نیز در این فهرست جای دارند؛ فاطمه سعادتی در وزن ۵۵- کیلوگرم به مکان چهارم رنکینگ صعود کرد، علی مسکینی در وزن ۶۰- کیلوگرم در مکان پنجم جهان ایستاد و فاطمه صادقی در کاتای انفرادی در رتبه ششم جدول رنکینگ جای گرفت