۳۴ کیسه آرد یارانهای در خواف از خانه ای کشف و ضبط شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی خواف گفت: بر اساس گزارش های مردمی و با همکاری کلانتری عطار شهر خواف و تعزیرات حکومتی تعداد ۳۴کیسه آرد یارانهای از یک منزل مسکونی در شهر خواف کشف و با دستور دادستان محترم به جهاد کشاورزی تحویل گردید.
خالد فقیری افزود: آرد مذکور با نظر کارگروه آرد و نان در بین نانواییها خوشنام و در مناطق مورد نیاز توزیع و به چرخه تولید نان باز می گردد.
وی ضمن تذکر مجدد مبنی بر برخورد شدید با متخلفین ادامه داد: پرونده فرد خاطی جهت سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.