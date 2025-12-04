پخش زنده
به مناسبت روز جهانی معلولان و در راستای تقویت نشاط اجتماعی و سلامت جسمانی توانیابان رقابتهای سه گانه ورزشی بین توانیابان میاندوآب با شعار فراگیری جامعه و تلفیق اجتماعی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ رئیس اداره بهزیستی میاندوآب گفت: با اعلام این مسابقات شامل والیبال نشسته، تنیس روی میز و دارت به همت هیئت ورزشهای جانبازان و معلولین شهرستان برگزار و از نفرات برتر تجلیل شد.
اسماعیلی نژاد استقبال خوب توانیابان از این رقابتها را، یکی از نیازهای ضروری آنان برشمرد و افزود: با حمایت بهزیستی و همکاری سایر دستگاههای اجرایی زمینه مناسب برای ورزش معلولان، در این شهرستان فراهم شده است.