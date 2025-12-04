برگزاری نشست شورای فرهنگی و جهاد تبیین کانونهای خدمت رضوی در مهریز
نشست مشترک شورای فرهنگی و جهاد تبیین کانونهای خدمت رضوی با حضور جمعی از اعضای کانون خادمیاران رضوی برگزار شد.
در این نشست، باقیان، معاون فرهنگی خادمیاری استان یزد بهعنوان سخنران و منبع اصلی جلسه، رویکردهای فرهنگی کانونهای خدمت رضوی در استان را تبیین کرد.
وی با اشاره به اهمیت چهارشنبههای امام رضایی و جایگاه «قرار هشتم» در برنامههای خادمیاری، بر ضرورت یکسانسازی و انسجام فعالیتهای فرهنگی در سطح شهرستانها تأکید کرد.
باقیان گفت:سرفصلهای فرهنگی خادمیاری باید متناسب با مناسبتهای هشتگانه و نیازهای فرهنگی هر منطقه بازآرایی و بهصورت منظم پیگیری شود تا اثرگذاری اجتماعی برنامهها افزایش یابد.
وی همچنین بر فعالسازی و تقویت شورای فرهنگی و جهاد تبیین در شهرستانها تأکید کرد و افزود: شکلگیری این شوراها، شرط اصلی برای برنامهریزی دقیق، همافزایی نیروها و اجرای فعالیتهای منسجم در حوزه فرهنگی است.
در پایان، اعضای حاضر به طرح دیدگاهها و پیشنهادهای خود درباره شیوه اجرای برنامههای فرهنگی در مهریز و دیگر شهرستانها پرداختند.