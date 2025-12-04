پخش زنده
با حضور نمایندگان بیش از ۴۰ مرکز نشست ملی مراکز همسانگزینی ازدواج کشور در مشهد آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی گفت: با توجه به نوپا بودن فعالیت مراکز همسانگزینی در کشور و نیاز به برنامهریزی بهتر و حمایت از آنها حدود ۴۰ مرکز از سراسر کشور برای این گردهمایی دعوت شدند.
وی افزود: در این نشست نمایندگان مراکز در چهار کارگروه تخصصی حمایتهای مالی، اقتصادی و زیرساختی، فرهنگسازی، رسانه، مشارکت اجتماعی و مذهبی، قانونگذاری، مجوزها، نظارت و هماهنگی نهادی و منابع انسانی، آموزش، کیفیت خدمات و سامانه ملی به بحث و تبادل نظر میپردازند.
وی ادامه داد: هدف از این گفتوگوها، احصای مشکلات موجود و یافتن راهکارهایی است تا در برنامهریزیهای آتی مجلس شورای اسلامی، وزارت ورزش و جوانان در تخصیص بودجههای حمایتی مدنظر قرار گیرد.
وی بیان کرد: مقوله ازدواج به ویژه در حیطه خانواده و فرزندآوری نیازمند حمایت جدی است و این مراکز با چالشهای متعددی از جمله مسائل مالی، فرهنگی و اجتماعی مواجه هستند.
معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی گفت: از حدود ۲۸۰ مرکز فعال همسانگزینی در کشور، بیش از ۴۰ مرکز متعلق به استان خراسان رضوی است که نشان از ظرفیت بالا در این استان است.
این نشست ملی با میزبانی بنیاد کرامت آستان قدس رضوی در باغ خاتون مشهد تا فردا ادامه دارد.