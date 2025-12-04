معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: امروز در مراسم گرامیداشت سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (س) ۲۰ هزار مادر و همسر شهید در سراسر کشور تجلیل شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در مراسم تجلیل از مادران شهدا با عنوان «شکوه ایثار» که به مناسبت وفات حضرت‌ام‌البنین (س) و با حضور مقامات ملی، استانی و جمعی از خانواده‌های معظم شهدا در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگزار شد، ضمن تسلیت این ایام و گرامیداشت یاد و خاطره مادران شهدا، اظهار کرد: حضرت‌ام‌البنین (س) الگویی جاودان از ایثار، وفاداری و صبر در تاریخ اسلام است و مادران و همسران شهید امروز نیز ادامه‌دهندگان راه آن بانوی بزرگوار هستند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: خانواده‌های شهدا، تجلی انتخاب درست انسان در مسیر الهی هستند. شهدا با آگاهی و اراده در راه خدا قدم گذاشتند و خانواده‌هایشان نیز با ایمان و صبر، پیام‌آور این مسیر شدند. آنان نیازی به تقدیر ندارند، بلکه این ما هستیم که باید از حضورشان درس بگیریم.

اوحدی با اشاره به حضور مادران چند شهید و همسران ایثارگران در این مراسم گفت: هر مادر شهید، مکتبی زنده برای جامعه است. بانویی که فرزند، همسر و یا نوه‌اش در راه دفاع از ارزش‌های انقلاب جان داده، از زمین تا عرش بوی بهشت می‌دهد.

وی ضمن یادآوری رشادت‌های شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و شهدای مدافع حرم افزود: شهدا با خون خود، عزت و اقتدار ایران اسلامی را حفظ کردند. امروز ما موظفیم با خدمت صادقانه به مردم و با تجلیل واقعی از خانواده‌هایشان، مسیر آنها را ادامه دهیم.

اوحدی در بخشی دیگر از سخنان خود تصریح کرد:انتخاب راه شهادت، اوج بصیرت و ایمان است. خداوند در قرآن می‌فرماید که نعمت حیات، فرصتی برای انتخاب درست است. شهدا این نعمت را در مسیر الهی به‌کار گرفتند و به عزت جاودان دست یافتند.

وی با تاکید بر اینکه خانواده‌های شهدا نیازی به تجلیل ندارند و این ما هستیم که بهانه‌ای برای اظهار ارادت به آنان می‌جوییم، اضافه کرد: پیامبر گرامی اسلام فرمودند بهشت زیر پای مادران است و بی‌شک مادران شهدایی که فرزندانشان امروز مهمان ضیافت الهی هستند، مرتبه‌ای والاتر دارند.

وی ادامه داد: تمام تلاش ما برای برگزاری این مراسم فقط بهانه‌ای بود تا مشمول دعای خیر این بزرگواران شویم.

اوحدی با اشاره به دیدار اخیر خود با خانواده شهید ساداتی، خانواده‌ای که هفت شهید تقدیم کرده‌اند، گفت: روحیه مادر بزرگوار این خانواده، تداوم مکتب حضرت‌ام‌البنین (س) است که در روز واقعه کربلا، اوج مقام مادری و ولایتمداری را نشان داد.

وی با اشاره به اینکه «انتخاب» بزرگ‌ترین نعمتی است که خداوند به انسان عطا کرده، گفت: شهدا بهترین انتخاب را در مسیر زندگی خود انجام دادند، انتخابی که آنان را به مقام قرب الهی رساند.

وی همچنین با اشاره به جنایات اخیر رژیم صهیونیستی و دشمنان اسلام، افزود: در جنگ دوازده روزه اخیر، دشمن حتی به کودکان رحم نکرد و جنایات گسترده‌ای انجام داد، اما ملت ایران با اراده و انسجام خود اجازه نداد اهداف شوم دشمن تحقق یابد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران تصریح کرد: دشمن همچنان در تلاش برای ایجاد تزلزل و تفرقه است، اما حضور شما مادران و خانواده‌های شهدا، همان روحیه مقاومت و ایثار حضرت زینب (س) را ادامه می‌دهد و الگوی نسل‌های آینده خواهد بود.

در پایان این مراسم، از چند تن از مادران و همسران معظم شهدا که نقش برجسته‌ای در ترویج فرهنگ ایثار داشته‌اند، تجلیل شد.