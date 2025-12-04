به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ ارسلان صبح زاهدی گفت: با اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در شهرستان لنگرود، ماموران انتظامی شهرستان ۲۸ دستگاه موتورسیکلت به دلایل مزاحمت برای شهروندان، پلاک مخدوش و یا نداشتن پلاک توقیف و برای سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شدند و راکبان متخلف را هم به مرجع قضایی معرفی کردند.

وی افزود: با اجرای این طرح، از تردد موتورسوارانی که با حرکات نمایشی و پُرخطر، سبب وحشت افراد جامعه به ویژه دانش آموزان می‌شوند جلوگیری می‌شود.

سرهنگ صبح زاهدی به خانواده توصیه کرد از موتورسواری فرزندان نوجوان خود که گواهینامه ندارند جلوگیری کنند.