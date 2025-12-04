پس از حمله مرگبار به دو عضو گارد ملی در واشنگتن و متهم شدن یک شهروند افغان، فضای آمریکا برای هزاران افغانِ پذیرفته‌شده در قالب برنامه‌های ویژه همکاری با ارتش این کشور به شدت متشنج و همراه با نااطمینانی شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک به نقل از نیویورک تایمز؛ این نگرانی‌ها در حالی اوج گرفته که دولت ترامپ همه پرونده‌های مهاجرتی اتباع ۱۹ کشور از جمله افغانستان، را متوقف کرده و به مأموران مهاجرتی دستور داده است حدود دو هزار افغان دارای حکم نهایی اخراج را شناسایی و بازداشت کنند؛ اقدامی که زندگی هزاران خانواده افغان را که در سه سال گذشته در ایالت‌های مختلف آمریکا مستقر شده‌اند، تهدید می‌کند.

فشار‌ها و تهدید‌های تازه بعد از تیراندازی ۲۶ نوامبر که منجر به کشته شدن «سارا بکتروم» و زخمی شدن یک سرباز دیگر شد، موجب موجی از ترس در میان افغان‌ها شده است. به‌ویژه اینکه دونالد ترامپ در پیام‌هایی در شبکه ایکس و تروث‌سوشال خواستار بازبینی همه افغان‌های واردشده تحت دولت بایدن و اخراج هر فردی شده که به گفته او به آمریکا سودی نمی‌رساند.

در ادامه آمده است: بسیاری از افغان‌هایی که پس از سقوط کابل و تحت برنامه «عملیات استقبال از متحدان» وارد آمریکا شده‌اند، اکنون با آینده‌ای مبهم مواجه‌اند. این در حالی است که پیش از ورود ماه‌ها در پایگاه‌های خارجی تحت شدیدترین بررسی‌های امنیتی، پزشکی و اداری قرار گرفته بودند و سپس در پایگاه‌های نظامی آمریکا اسکان موقت یافتند. حدود ۲۰۰ هزار افغان طی سه سال گذشته وارد آمریکا شده‌اند و برای دریافت کارت سبز مجوز کار و خدمات اسکان اقدام کرده‌اند.

نیویورک تایمز اضافه کرد: وضعیت برای خانواده‌هایی مانند «عبیدالله دورانی» خلبان آموزش‌دیده توسط نیرو‌های آمریکایی به شدت نگران‌کننده شده است. او که با دو فرزند خردسالش پس از خروج پرهرج‌ومرج آمریکا از افغانستان وارد آریزونا شد، اکنون نمی‌داند جلسه بررسی گرین‌کارتش در ۱۷ دسامبر برگزار می‌شود یا ممکن است منجر به بازداشت و اخراج شود. بسیاری از افغان‌ها در اطراف فینیکس از مراجعه به محل کار خود، به‌ویژه انبار‌های آمازون، خودداری کرده‌اند، زیرا شایعاتی درباره حضور مأموران مهاجرت منتشر شده است.

در ادامه آمده است: فضای بی‌اعتمادی و واکنش‌های منفی عمومی نیز در حال گسترش است. یکی از افغان‌ها، «میرواس داودزی» که در فرودگاه فینیکس کار می‌کند، گفته است مسافرانی که تا چند هفته پیش از دیدن او اظهار خوشحالی می‌کردند اکنون با شنیدن اینکه اهل افغانستان است، از برخورد با او خودداری می‌کنند. برخی دیگر مانند «حکمت‌الله» کارمند سابق وزارت حمل‌ونقل افغانستان نگران‌اند که پرونده‌های پناهندگی‌شان باطل شود و خانواده‌شان مجبور به ترک کشور شوند.

این روزنامه در پایان گزارش داد: با ادامه توقف رسیدگی به پرونده‌ها، اجرای بررسی‌های مجدد امنیتی برای دارندگان گرین‌کارت و تهدید‌های جدید دولت، ترس و سردرگمی بر زندگی افغان‌ها سایه انداخته است؛ تا جایی که بسیاری می‌گویند احساس امنیتی را که پس از فرار از طالبان یافته بودند، از دست داده‌اند و اکنون ترس دوباره آنها را دنبال می‌کند.