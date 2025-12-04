پخش زنده
مشترکان برق و گاز در انگلیس باید ۱۰۸ پوند دیگر افزون بر صورتحساب انرژی که مدام بالا میرود، بپردازند تا زیرساختهای تولید و توزیع انرژی در این کشور نوسازی شود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ روزنامه ایندیپندنت نوشت خانوارهای انگلیسی قرار است با افزایش ۱۰۸ پوندی قبض انرژی، هزینههای ارتقای زیرساختهای انرژی را بپردازند.
به نوشته این روزنامه، دیدبان انرژی در انگلیس، "آفجم"، سرمایه گذاری اولیه ۲۸ میلیارد پوندی به منظور ارتقای زیرساخت انرژی در این کشور را تایید کرده است و اکنون معلوم میشود که هزینههای نوسازی این شبکه، قرار است از محل دریافت پول اضافه در قبوض خانگی تامین شود.
دیدبان انرژی در انگلیس، در کنترل صورتحساب مشترکان برای شرکتهای شبکه انرژی در پنج سال آینده ۲۴ میلیارد پوند اولیه را که به طور موقت در تابستان امسال مجوز داده بود، باز هم افزایش داده است.
روزنامه گاردین نوشت براساس تصمیم این نهاد ناظر بر انرژی در انگلیس سرمایهگذاری ۱۷.۸ میلیارد پوندی به منظور نوسازی شبکههای فرسوده انتقال و توزیع گاز در پنج سال منتهی به ۲۰۳۱ هزینه خواهد شد و ۱۰.۳ میلیارد پوند دیگر برای تقویت شبکه برق فشار قوی انگلیس استفاده میشود.
به نوشته این روزنامه، این نهاد اعتراف میکند که تصمیمش برای افزایش هزینههای سرمایه گذاری مجاز، صورتحسابهای خانوارها را "بیش از آنچه که ابتدا انتظار میرفت" افزایش میدهد.
گاردین نوشت به علت هزینههای سرسام آور انرژی در انگلیس بیش از دو میلیون خانوار در این کشور میگویند در زمستان امسال به علت ناتوانی در تامین هزینههای سوخت برای گرم کردن خانه از سامانه حرارت مرکزی استفاده نمیکنند.
افزایش بهای انرژی در انگلیس به ویژه پس از جنگ اوکراین و تحریم روسیه به طور بی سابقهای در اروپا از جمله انگلیس افزایش یافته و نقش مهمی در افزایش هزینههای زندگی به بالاترین میزان در نیم قرن اخیر در اغلب کشورهای قاره اروپا داشته است.
قطع یارانه کمک هزینه سوخت زمستانی شماری از بازنشستگان و مستمری بگیران هم موجب شده آنان شرایط بدتری را تجربه کنند.